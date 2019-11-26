Genç oyuncu Taner Ölmez, Instagram hesabından sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü kutladı

26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:21

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekortmeni olan Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, sosyal medya hesabından sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ali karakteriyle gönüllerde taht kuran Taner Ölmez, başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Başarısıyla adından söz ettiren Taner Ölmez, uzun süredir güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyor. İlişkisini çok göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Ölmez, sevgilisinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Taner Ölmez, sevgilisinin fotoğrafını "İyi ki doğdun. İyi ki" notuyla yayınladı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Genç çift son olarak geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde el ele görüntülenmişti. Bir restoranda yemek yiyen ikili, ardından alışveriş merkezindeki mağazaları gezdi. Taner Ölmez, yanına gelen hayranlarını da kırmayarak teker teker fotoğraf çektirdi.