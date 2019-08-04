İki yıldır işsiz olan genç mühendis, billboard ilanıyla iş arıyor

Hatay'da yaşayan Metalurji ve Malzeme Mühendisi Caner Şahin Koç, iki yıldır iş bulamayınca billboardlara "Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum" afişleri yapıştırdı.

İki yıl önce metalurji ve malzeme mühendisi olarak mezun olan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan genç mühendis Caner Şahin Koç vatani görevini yaptıktan sonra memleketine döndü. Yaklaşık bir yıldır bir çok firmaya iş başvurusunda bulunmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadığını belirten Koç, mesleğinde ilerlemek ve firma sahiplerinin dikkatini çekmek için billboardlara tasarımını kendi hazırladığı üzerinde "Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum" yazılı afişler astırdı.

"KARİYER SİTELERİNDEN OLUMLU DÖNÜŞ ALAMADIM"

Caner Şahin Koç yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır iş arayışı içerisinde olduğunu belirterek, "Diğer rakiplerim ve arkadaşlarım gibi kariyer sitelerine başvurdum ve olumlu dönüşlerde alamadım. Bu durum bana çok duygusuz da geldi. Binlerce kişinin başvurduğu iş ilanları içerisinde kendimi gösterebilmem pek de mümkün olmadı ve açıkçası dikkatimi de çekmedi. Bu sebeple böyle bir çalışma yapma fikri doğdu bende. İş arayışıma duygu ve his katarak şirketlerin karşısına fark oluşturarak çıkabileceğime inandım. Umarım fark oluşturmuşumdur" dedi.

8 BÖLGEYE İŞ İLANI ASTI

Kısa bir zamanda bir iş sahibi olmak isteyen Koç, "Kendimi şirketlerin karşısına farklı bir çalışmayla çıkmak zorunda hissettim Çünkü farkımı diğer türlü hissettiremiyordum ve böyle bir çalışma yaptım" diye konuştu.

Koç, hazırladığı iş ilanlarını Hatay ve Osmaniye'de bulunan organize sanayi bölgelerinde yer alan 8 ayrı noktadaki billboardlara astığını kaydetti.

Kaynak: İHA