Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak
Türkiye genelinden Bin 500 genç hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'da buluşuyor. Bu yıl 10.su gerçekleştirilen Gençlik Otobüsü projesi kapsamında düzenlenen Genç Liderler Buluşması 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde yapılacak.
Türkiye genelinden bin 500 genç hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'da buluşuyor. Bu yıl 10.su gerçekleştirilen Gençlik Otobüsü projesi kapsamında düzenlenen Genç Liderler Buluşması 9 Mart 2019'da Grand Pera Emek Sahnesinde yapılacak. Genç Liderler Buluşmasında bir çok başarılı iş insanı gençlerle buluşacak.
KATILIMCILAR:
Şenol Kaya - Tekka Grup Genel Müdürü
Muammer Kapucuoğlu - Klass Magazin Genel Yayın Yönetmedi
Yusuf Adıyaman - Demay Genel Müdürü
Maksut Coşkun Dokunulmaz - MCD Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Erbakan Malkoç - Dizayn VIP Yönetim Kurulu Başkanı
Çağlar Solmaz - Solmazlar Yönetim Kurulu Başkanı
Fuaz Kozluklu - Gazeteci
Salih Keçeci - Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Ali Rıza Koç - ARK Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Bedia Teymur - Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni
Dr. Osman Coşkun - Cumhurbaşkanlığı Bilim,Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi
Ömer Ekinci - Desnet Teknoloji CEO
Levent Erim - Binevi Ajans Başkanı