Soyunma kabininde kıyafet denerken kamerayı fark eden genç kız, neye uğradığını şaşırdı!

İzmit'te, bir giyim mağazasının soyunma kabininde kıyafet deneyen genç kızın cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği öne sürülen T.E.(19), gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, yapılan incelemede telefonda genç kıza ait görüntü çıkmadığı belirtildi.

KABİNİN ALT KISMINDAN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Olay dün İzmit'teki bir giyim mağazasında yaşandı. İddiaya göre, alış veriş için giyim mağazasına gelen genç kız, beğendiği kıyafetleri denemek için soyunma kabinine gitti. Genç kız, kıyafetleri denediği sırada kabinin alt kısmından cep telefonu ile fotoğrafının çekildiğini fark etti.

KAMERALAR İNCELENDİ

Hemen kabinden çıkan genç kız, durumu mağaza görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarını inceledi.

GÖZALTINA ALINDI

Mağazada müşteri olarak bulunan T.E., gözaltına alındı. Şüpheli, Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. El konulan cep telefonu ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

GENÇ KIZA AİT GÖRÜNTÜ ÇIKMADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, yapılan incelemede telefonda genç kıza ait görüntü çıkmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA