Genç Kız, Kapısı Açık Minibüsten Yola Düştü
İstanbul'da kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten yola düşen genç kız, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Maltepe'de tıka basa dolu minibüste yolculuk yapan genç kız, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten yola düştü. Genç kız,arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. İçerisi tıka basa yolcu olan bir hatlı minibüs, yolda kapısı açık şekilde ilerliyordu. O sırada minibüsün içerisinde bulunan bir genç kız bir anda minibüsten düştü. Genç kız o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü.
''YAPILAN MÜDAHALELER SONUCU BİLİNCİ YERİNE GELDİ''
Olaya tanık olan bir vatandaş kazayla ilgili olarak, "Olay esnasından ben burada telefon görüşmesi yapıyordum. Minibüsten iki tane kız çocuğunun düştüğünü fark ettim. Hemen müdahalede bulundum. Bir tanesinin bileğinde yaralanma vardı diğerinin de bilinci kaybolmuştu. İlk 10 dakika esnasında yaptığımız müdahaleler sonucunda bilinci tekrar yerine geldi. Bu arada ambulans ve trafik ekiplerine haber verdik. Kapının açık olup olmadığını bilmiyorum o sırada telefonda görüşme yapıyordum. O esnada düştüğünü fark ettim sesin üzerine" dedi.
KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ
Genç kızın tıka basa dolu minibüsten düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ilerlerken, genç kız bir anda yola düşüyor, çevredeki vatandaşlar ile minibüsteki yolcular da gence yardım etmek için yanlarına gidiyor.
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POLIS IN SAATINI ZAMANINI ONLAR COK IYI BILIRLER KANUN OLSA OYLE TIKA BASA PASTIRMA MI HAMSI ISTIFI YAPAMAZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Otobus sayisini,sefer sayisini Artir hepsine maas bagla. Tunceli belediyesini ornek alin yaw. Bu kadar kotu yonetip bu kadar oy Alan baska parti yoktur dunyadaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sevecen o şöförü, helal sana diyecen, nasılda serisin, o trafikte bir sağa bir sola milleti işine, evine ve tabak haneye yetişterecem diye verdiğin mücadele takdire şayan, tebrik ediyorum seni, seni tebrik ederken birde gündüz sokaklarda olmayan Trafik polislerine de helal olsun, sizi görürse o şöförler, ne tabakhaneye, ne işe, nede eve yetişemeyecek, işte bu , vatandaşın vergisiyle vatandaşı korumaktır, tebriklerCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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ZATEN BİZDE İNSANLAR DESADÜFEN YAŞIYORUZCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ben minibüslere binmiyorum hele kapısı açık gidiyorlarsa hiç binmem beklerim itt, yi En azından kapılar kapalıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır