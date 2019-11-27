Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı

27.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:52

Adana'da bir genç kadının telefonunu alıp kaçan kapkaççı kadının çığlık atmasıyla olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

İlk olay merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesinde 19 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki L.Z.Y. caddede telefonla konuşarak giderken arkasından yaklaşan kapkaççı telefonu alıp kaçtı. Bu arada genç kız çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar zanlının hem peşinden koşup hem de polisi arayarak yardım istedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda zanlının genç kızın telefonunu kapkaç yaparak alma anının güvenlik kameralarına ulaştı. Polis bu görüntülerden zanlının kimliğini tespit etmeye çalıştı. 25 Kasım günü ise Kuruköprü Mahallesinde bir zanlı Melike D. isimli genç kadın telefonla konuşurken telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Ancak genç kadının çığlık atması üzerine olay yerine yakın olan asayiş ekiplerinin gelmesiyle zanlı kaçamadan yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Bu arada polis 6 gün önce meydana gelen kapkaç olayının güvenlik kameralarını da incelediğinde aynı şahıs olduğunu tespit etti. İsminin Muhammet Hüseyin A. olduğu öğrenilen zanlı ilk kapkaç olayını da kendisi yaptığını kabul etti. Zanlı telefonu sattığı yeri de söyleyince polis ilk çalınan cep telefonu da bulup sahibine teslim etti. Telefonu satın alan şahsa da çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Kaynak: İHA