Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda, sahilde annesiyle birlikte yürüyen kadın, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. İsmi açıklanmayan şahıs, gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahilde annesiyle yürüyen Emine G. (25), önüne çıkan genç tarafından çelme takılarak, yere düşürüldü. Yaralanan kadın, hastaneye götürülürken, yabancı uyruklu olduğu anlaşılan genç, gözaltına alındı.
GENÇ KADIN, YÜZÜSTÜ YERE DÜŞTÜ
Olay, öğle saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen Emine G.'nin önüne çıkan genç, çelme taktığı genç kadını yere düşürdü. Kaldırıma yüzüstü düşen Emine G., hafif şekilde yaralandı.
YABANCI UYRUKLU ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Yerden kalkan Emine G. ile annesi, gence tepki gösterdi. Bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine elen polis ekipleri, genci gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, polis merkezine götürüldü. Emine G. ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.