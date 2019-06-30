Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı

ADANA'da ailesiyle yürüyen çocuk, kaldırama çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ailenin karşısından gelen genç kadın, aracı fark edip, çocuğu kenara iterken, o anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Haziran günü Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hızlı olduğu belirtilen otomobil, önündeki otomobili sağından geçmek istedi. Otomobil, bu sırada kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen, ismi öğrenilemeyen 10 yaşlarında erkek çocuğun üzerine doğru gelmeye başladı. Ailenin karşısından gelen genç kadın, durumu fark edip, çocuğu kenara iterek kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan kurtardı.

Otomobilin sürücüsü, diğer otomobil de durunca, sağdaki kapının penceresinden çıkmak zorunda kaldı.

O anlar ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaynak: DHA