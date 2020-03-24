Genç DJ Mahmut Görgen aradığı sesi buldu Arabeskin güçlü isimlerinden Cansever ile çıkaracağı 'Her Şeyim' adlı single çalışmasıyla gündeme gelen genç Dj ve Aranjör Mahmut Görgen, geçtiğimiz günlerde yeni sesler aradığını duyurmuştu.

Yaptığı paylaşımlar ve single çalışmalarından dolayı sık sık gündeme gelen genç DJ ve Aranjör Mahmut Görgen, gece yaptığı bir paylaşımla Dilşad Çatalcalı ile single çıkaracağını açıkladı. Dilşad Çatalcalı geçtiğimiz ay çıkardığı 'arama kurtarma' isimli single çalışmasıyla büyük bir başarı yakalamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Mahmut Görgen ise son 6 Ay içerisinde iki single çalışması çıkardı ve yakın bir zamanda Cansever ile 'Her Şeyim' adlı bir single çalışması çıkarmaya hazırlanıyor. Bu büyük çalışmanın öncesinde farklı bir projeyle müzik severlerin karşısında olmayı isteyen genç Dj Görgen, Dilşad Çatalcalı ile çıkaracağı single çalışmasına klip çekeceğini de paylaşımına ekledi.

Kaynak: Bültenler