Canilerin, Genç Çifti Öldüresiye Dövdüğü Anları Kamera Kaydetti
Bursa'da erkek arkadaşıyla alışverişe giden genç kıza laf atan kimliği belirsiz kişiler, çifti sokak ortasında öldüresiye dövdü.
Bursa'da kimliği belirsiz kişiler, erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya laf attı. Bunun üzerine başlayan kavgada 5 cani, genç çifti sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SOKAKTA LAF ATTILAR, KAFEDE SALDIRDILAR
Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün kafenin bahçesinde yaşandı. Erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya 2 kişi laf attı. Genç çift ile 2 kişi arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Daha sonra genç çift çay içmek için bir kafeye gitti. Bu sırada kafeye gelen kimliği belirsiz 5 kişi ile genç kızın erkek arkadaşı B.K. arasında tartışma çıktı. Şahıslar bir anda saldırmaya başlayınca ortalık karıştı.
VATANDAŞLAR ARAMAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Tekme tokat saldıran şahıslar genç delikanlıyı öldüresiye dövdü. Erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmak için üzerine kapaklanan bayan B.A. da tekmelerden nasibini aldı. İş yeri çalışanlarının saldırganların elinden kurtardığı genç adam olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
B.K.nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilirken polis olayla ilgili şoruşturma başlattı.
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BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL BURADA KANUN ADALET CEZA VAR . . . . . . . . . . . . . . . . . MI ACABA? YAKALANANLAR NE OLDU Kİ KESİN İFADELERİ ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR. YOK ARKADAŞ GERÇEK SUÇLULARA BU ÜLKEDE CEZA YOKCevap Yaz Yayından Kaldır
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nasıl olsa ceza almayız oh dövdük kasıla kasıla yururuz laf atmaya tecavoze gaspa devam edriz o h güzelmiş be ülke bu hale geldi 5 kişi hem kıza laf atıyolar hemde dövüyolar adiler bunlar bide erkek güya bunları bukurlarfa dayak neymiş gösterirler inşallah 50 kişi bu zibidi serserileri döver inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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ERKEK OLSALAR ( BENCE DEĞİLLER ) 1 KİŞİYE 5 KİŞİ GİRMEZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şimdi buraya küfür yazamıyorum ama videoyu izledikten sonra içimden neler neler ettim! Bu 5 kişiyi gözümün önünde idam etseler gözümü kıpırdatmadan izlerim!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Maalesef ulkemizde hersey donuyor dolasiyor sonunda oya geliyor. Oya dayali bir sistemimiz oldugu surece adalet anlayimiz duzelmeyecektir. Emin olun simdi bu adamlar icin hangi siyasi parti ilce ya da il baskanlari harekete gecmistir. Aman gencler bir hata yapmis davaci olmayin muhabbeti baslamistir. Unutulmamalidirki daha dun dolmusta kadin doven, asagida oynayan cocuklara sacma atan kisiler bu yuzden defalarca kez serbest birakilip tutuklanmistir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır