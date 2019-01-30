Canilerin, Genç Çifti Öldüresiye Dövdüğü Anları Kamera Kaydetti

Bursa'da kimliği belirsiz kişiler, erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya laf attı. Bunun üzerine başlayan kavgada 5 cani, genç çifti sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAKTA LAF ATTILAR, KAFEDE SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün kafenin bahçesinde yaşandı. Erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya 2 kişi laf attı. Genç çift ile 2 kişi arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Daha sonra genç çift çay içmek için bir kafeye gitti. Bu sırada kafeye gelen kimliği belirsiz 5 kişi ile genç kızın erkek arkadaşı B.K. arasında tartışma çıktı. Şahıslar bir anda saldırmaya başlayınca ortalık karıştı.

VATANDAŞLAR ARAMAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Tekme tokat saldıran şahıslar genç delikanlıyı öldüresiye dövdü. Erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmak için üzerine kapaklanan bayan B.A. da tekmelerden nasibini aldı. İş yeri çalışanlarının saldırganların elinden kurtardığı genç adam olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

B.K.nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilirken polis olayla ilgili şoruşturma başlattı.

Kaynak: İHA