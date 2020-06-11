Geminin çarptığı tarihi yalının son hali böyle görüntülendi Geminin çarptığı tarihi yalının son hali böyle görüntülendi İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi.

Geminin çarptığı tarihi yalının son hali böyle görüntülendi İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı görülürken, çalışmaların durduğu dikkat çekti. İstanbul Boğazı'nda Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'ndaki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yalıdaki hasarın bir kısmının onarıldığı görülürken Çalışmaların durduğu dikkat çekti. Tarihi yalının etrafının ise yalının hasarsız halinin fotoğraflarıyla kapatıldığı görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan tarihinde 'Vitaspirit' adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Kaynak: İHA