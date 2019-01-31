Gelinim Mutfakta Yarışmasında, Kayınvalideler Gelinlere Süpürgeyle Dayak Attı
Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfak'ta da kayınvalidelerin, gelinleri süpürgeyle kovalama görüntüleri ilginç anlara sahne oldu.
Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, kayınvalidelerini kızdıran bir şarkı söyleyip göbek atınca mutfakta ortalık karıştı.
GELİNLERE KAYINVALİDE DAYAĞI
Ezgi, diğer gelinleri de yanına alarak izleme odasında bulunan kayınvalidelerin önünde göbek atıp şarkı söyleyince kayınvalidelerden Reyhan Hanım ve Songül Hanım soluğu mutfakta aldılar. Elinde süpürgeyle gelinleri kovalayan Reyhan Hanım, gelinlere kayınvalide dayağı attı.
EĞLENCELİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kayınvalidelerden kaçan gelinler zor anlar yaşasa da eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: Bültenler
YORUMLAR (2)
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AH AHHH BU REYTİNGLER NELERE KADİR YAZIK ÇOK YAZIKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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rezalet diz boyu ekranlarda resmen dileyen dilediği gibi at koşturuyo bu ne beCevap Yaz 2 Yayından Kaldır