Gelinim Mutfakta Yarışmasında, Kayınvalideler Gelinlere Süpürgeyle Dayak Attı

Gelinim Mutfakta Yarışmasında, Kayınvalideler Gelinlere Süpürgeyle Dayak Attı

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfak'ta da kayınvalidelerin, gelinleri süpürgeyle kovalama görüntüleri ilginç anlara sahne oldu.

Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, kayınvalidelerini kızdıran bir şarkı söyleyip göbek atınca mutfakta ortalık karıştı.

GELİNLERE KAYINVALİDE DAYAĞI

Ezgi, diğer gelinleri de yanına alarak izleme odasında bulunan kayınvalidelerin önünde göbek atıp şarkı söyleyince kayınvalidelerden Reyhan Hanım ve Songül Hanım soluğu mutfakta aldılar. Elinde süpürgeyle gelinleri kovalayan Reyhan Hanım, gelinlere kayınvalide dayağı attı.

EĞLENCELİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kayınvalidelerden kaçan gelinler zor anlar yaşasa da eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Bültenler
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