Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta kim sunuyor?

Demet Akalın'nın sunumu ile sezona başlayan Gelinim Mutfakta ardı ardına sunucu değişikliği yapıldı ve son olarak yeni sunucu ile ekrana geldi. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Lerzan Mutlu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU LERZAN MUTLU KİMDİR?

erzan Mutlu, 12 Şubat 1977 İstanbul, Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu.

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.

Diskografi

Albümler

Karabüyü (2001)

Yar Dediğin Arar (2004)

Tam İsabet (2006)

Zirve (2009)

Single'lar

Kibrit (2011)

Oyuncu (2013)

Kahraman (2014)

Klipleri

"Karabüyü"

"Benden Giden Bana Döner"

"Hançer"

"Yar Dediğin Arar"

"Aşk Dediğin Yürek İster"

"Sızım Sızım"

"Bir Numara"

"Kibrit"

"Oyuncu"

"Bir An Bile Düşünmedim"

"Kahraman"

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