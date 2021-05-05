Gelinim Mutfakta 4 Mayıs puan durumu! 4 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 4 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 4 Mayıs puan durumu! 4 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 20 Nisan Salı puan durumu belli oldu. 4 Mayıs Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...
4 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Esra:19
Gönül:17
Seda:10
Kardelen:9