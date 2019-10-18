Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı

Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gelin ve hamile olduğu belirtilen görümce gözaltına alındı.

18.10.2019 18:47
Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptıran 7 aylık hamile görümce ve gelini fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde "masaj ve sağlıklı yaşam" adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu söz konusu adreste fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) adlı kadınlar gözaltına alındı.

7 AYLIK HAMİLE

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö'nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö'nün ise D.Ö'nün ağabeyiyle evli olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, adresteki bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu ve derneğin mühürlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (6)

  • DONSUZ:
    BIR ÜLKENIN EKONOMISI BUZULUNCA INSANLARININ KAREKTERIDE ISTER ISTEMIZ BOZULUYOR TÜM DÜNYADA EKONOMISI BOZUK ÜLKELER DE BU BÖYLE
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  • TEMEL:
    iyi de avrupa ve norvec yani skandinavi ulkelerin de de var orda halk cok zengin oldugu icin mi yapiyor
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  • AHİRET:
    Benim hayat felsefem: Bir kadına bakamayacaksan evlenmeyeceksin, bir çocuğa bakamayacaksan yapmayacaksın, paran yoksa yeteri kadar yiyeceksin. Her şeyin azına kanaat ederseniz fazlasında gözünüz olmaz. Ekonomi kötü diye namusunu mu satacak ?
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  • HALK:
    ulke pislik kayniyor hamile olmasi ceza almasina hic engel degil de zaten zna yapmak suc mu bildigim kadar komik para cezasi var
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