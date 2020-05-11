Gelin alma umuduyla bin 800 km yol gitti, 45 bin lirasını kaptırdı
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Gelin alma umuduyla bin 800 km yol gitti, 45 bin lirasını kaptırdı

Gelin alma umuduyla bin 800 km yol gitti, 45 bin lirasını kaptırdı
11.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:32

Oğullarını evlendirmek umuduyla bin 800 kilometre mesafe kat ederek Manisa'dan Iğdır'a giden bir aile, başlık parası bahanesiyle dolandırıcılara 45 bin lirasını kaptırdı.

Oğullarını evlendirmek umuduyla bin 800 kilometre mesafe kat ederek Manisa'dan Iğdır'a giden bir aile, başlık parası bahanesiyle dolandırıcılara 45 bin lirasını kaptırdı. Kendilerinin haysiyetiyle oynandığını belirten aile geçmişte çeşitli suçlardan da sabıkalı oldukları öğrenilen çetenin yakalanarak yargılanmasını istiyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Süngüllü Mahallesi'nde yaşayan Kadir Uslu, eşi Nazife Uslu ile birlikte oğulları Halil İbrahim Uslu'yu evlendirmek için kendileriyle irtibata geçen bir şahıs aracılığı ile Azerbaycan'a gittik. 10 gün Azerbaycan'da kalan aile oğullarını burada evlendiremeyeceklerini anlayınca Manisa'ya geri dönmek istedi.

Manisa'ya dönüş sırasında otobüste karşılaştıkları bir muavinin kendi akrabalarından bir kız ile oğlunun evlendirilebileceği vaadinde bulunması üzerine aile yeniden umutlandı. Manisa'ya dönen aileyi bir süre sonra arayan otobüste tanıştıkları muavin, Kadir ve Nazife Uslu çiftinin çocukları Halil İbrahim Uslu için Iğdır'da bir kız bulduğunu belirterek, kızla tanışmaları için aileyi Iğdır'a çağırdı. Manisa'da bin 800 kilometre Iğdır'a otobüsle yol giden aileyi, kendilerini kızın akrabaları olarak tanıtan şahıslar karşıladı. Burada aileden altın ve nakit para olarak toplamda 45 bin lira alan şahıslar ortadan kayboldu.

Iğdır'da bulunan bir iş yeri sahibinin kendilerini uyarması üzerine dolandırıldıklarını anlayan Uslu ailesi soluğu karakolda aldı. Burada kendilerini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi olan Uslu ailesine, karakolda geçmiş dönemde benzer suçlardan sabıkası bulunan şahısların fotoğrafları gösterildi. Kendilerini dolandıran şahısları sabıka fotoğraflarından teşhis eden aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Uslu ailesi, oğulları Halil İbrahim'i evlendirmek vaadiyle dolandıran şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.

Yaşadıkları olayları anlatan baba Kadir Uslu, "Bize Azeri bir kadın tavsiye ettiler. Bizi götürdüler kadının yanına. Kadın Azerbaycan'dan kızı getirmek için 10 bin lira para istedi. Biz pasaportlarımızı çıkarttık, kadına da bir miktar para verdik. Azerbaycan'da 10 gün kadar kaldık ancak işimiz olmadı. Azerbaycan'dan dönerken otobüste muavin bana doğru geldi. Ben de ona durumu anlattım. Bize kız bulabileceğini söyledi. Biz Manisa'ya döndükten 1,5 ay sonra otobüs muavini Murat denen adam bizi aradı. 'Ben size akrabalardan kız buldum. Iğdır'a gelin' dedi. 7 Ocak günü biz buradan 3 kişi Iğdır'a gittik. Orada Rus Pazarı denen bir bölgede bizi karşıladılar. Bizi bir eve götürdüler kızı gösterdiler. O gece o evde kaldık" dedi.

KUYUMCUYA GÖTÜRDÜLER ALIŞVERİŞ YAPTIRDILAR

Şahısların aileyi kuyumcuya götürerek altın ve benzeri kuyum alışverişi yaptırdığını belirten baba Kadir Uslu, "Ertesi günü kuyumcuya gittik. Yüzük, küpe, kolye, saat olmak üzere 16 bin 700 liraya bunları aldık. 'Başlık parasını Manisa'da versek olur mu?' dedik. İlk başta olur dediler. Sonra ağabeylerine 2 bin 600 lira birine verdik, 2 bin 500 lira verdik, 600 lira otobüs muavini olan Murat'a verdik, 400 lira yengesine verdik. Bunlar 'Başlık parasını burada vermeden olmaz' dediler. Kuyumcuya giderek 20 bin liraya 10 reşat altın yaptırdık. Bize orda bunlar bir araç ayarlayıp Manisa'ya getireceklerdi. 305 liraya yakıt da aldık. Yoldayken bir şeyleri unuttuklarını söyleyerek geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Iğdır'a geri döndük. Iğdır'da bizi bir yerde indirdiler 'Bizim buralarda kavga ederler siz burada bekleyin' dediler. Biz de beklemeye başladık" diye konuştu.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYAN AİLE SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Kendilerini dolandırıldığını anladıklarını belirten Uslu, "Aradan bir süre sonra kızın ağabeyi olduğu söylenen Ercan adında biri telefonla beni aradı. Biz Erzurum'a doğru gidiyoruz. Siz de taksiyle Erzurum'a gelin kızı alın' dedi. Kız da bizi arıyor 'Kurtar beni' diyor. Ben de 'Devlet miyim seni kurtarayım' dedim. O arada bir iş yeri sahibi bize durumu sordu. Anlattıktan sonra bize dolandırıldığımızı söyledi. Hemen karakola gidip ifade verdik. Karakoldan emniyete götürdüler bizi. Orada da ifade verdikten sonra komiserler ve polislerle beraber kuyumcuya giderek güvenlik kamera görüntülerini aldık. Emniyette; Murat, Ercan ve Serap adındaki şahısları biz tespit ettik. Bu şahısların suç kayıtları varmış, sabıkalıymış" ifadelerini kullandı.

KOYUNLARIN ÜZERİNE ÇEKİLEN KREDİ HAYALLERLE BİRLİKTE SUYA GÖMÜLDÜ

Koyunları üzerinden toplamda 45 bin lira kredi çektiklerini belirten Uslu, "Toplamda 45 bin lira paramız gitti, 3 bin lira da valizlerimizde eşyalarımız vardı. Yargı önünde, Türk adaleti önünde bu şahısların hesap vermelerini istiyorum. Koyunlar üzerinden kredi çektik. Bu işin daha önemli olduğunu düşündük. Bizim haysiyetimizle oynandı. Bizimle dalga geçiyor gibi iş yaptılar. 'Biz teröristiz, sizi öldürürüz' diye bize telefon açıyorlar. Uşak'tan ileri gitmem artık. Adamlar bizi arayıp 'Devlet tanımayız biz. Öldürürüz' dedi. Devlet devlettir. Devletin şemsiyesi altında duruyoruz. Bizim başımız yandı. Iğdır'a gidip de kız vereceğiz diyene kimse kanmasın" dedi.

Hem paralarından hem de evlenme hayalinden olduğunu söyleyen Halil İbrahim Uslu, çok üzgün olduklarını söylerken, Anne Nazife Uslu, "Hem paramızdan hem de hayalimizden olduk. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmadı. Bunların bir an önce yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Uslu ailesi şimdi kendilerini dolandıran çete üyelerinin yakalanarak yargı önünde hesap vermesini istiyor.

(Aykut Yeniçağ - Ersan Erdoğan/İHA)

Gelin alma umuduyla bin 800 km yol gitti, 45 bin lirasını kaptırdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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