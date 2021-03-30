Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Adıyaman il Göç İdaresi görevlileri, ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiriyor.

Adıyaman il Göç İdaresi görevlileri, ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiriyor.

Adıyaman İl Göç İdaresi Göç Uzmanı Vahyettin Ayaz ve Bilgi İşlem Personeli Ahmet Suat Şahin, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret ederek, muhabirler Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir'e geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili bilgi verdi.

Basın mensuplarının yazdıkları haberlerde yabancı uyruklu kişiler ile ilgili yaptıkları haberlerde dikkat edilmesi gereken hususların konuşulduğu ziyarette, toplum tarafından doğru bilinen yanlış konular dile getirildi.

Basın mensuplarına bilgilendirici broşürler veren görevliler, broşürlerdeki konuları sözlü olarak ta anlattı. Suriyelilerin üniversitelere sınavsız girmediği, TOKİ'den ev verilmediği, oy kullanmadığı, kamu hizmetlerinde öncelikli olmadığı, ülkemizde kayıtsız olarak bulunmadığı, devlet tarafından maaş başlanmadığı, yardım yapılmadığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sosyal Uyum Yardımı Projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine Kızılay Kart aracılığıyla belli yardım yapıldığı, istedikleri illerde ikamet edemedikleri, devlet memuru olamadıkları, vergi verdikleri, kalıcı olarak ülkelerine dönmeleri için bayram izni verildiğini aktardı. - ADIYAMAN

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Türkan Şoray Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:31:51. #1.16#
title