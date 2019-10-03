Gece kulübünde çalışan kadın 20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

Gece kulübünde çalışan kadın 20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

23 Ağustos'ta hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programında araştırılıyor. 45 yaşındaki Demirel'in, 20 yıllık eşinin 10 yıldır yasak aşk yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

03.10.2019 13:10
Gece kulübünde çalışan kadın 20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

Müge Anlı'da 23 Ağustos'ta bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in ölümünden eşi Nazife Demirel sorumlu tutuluyor. Nazife Demirel'in kocasını 10 yıllık yasak aşkına öldürttüğü iddia edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

Eşinin bir eğlence mekanında uygunsuz görüntülerini gören Tucay Demirel, 3 çocuğunu alıp Afyonkarahisar'da pazarda ekmek satmak için yola çıktı. Pazarda satış yapan Tuncay Demirel'e araba çarpması ve Demirel hayatını kaybetti.

EŞİNİN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜ

Sıklıkla iş için şehir dışına çıkan Tuncay Demirel'in 20 yıllık eşinin bir gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarını görür. Demirel, hızla evine geri dönen Tuncay Demirel eşine o görüntüleri sorar. Eşi Nazife Demirel, kendisini Yasin adında bir adamın gece kulübünde zorla çalıştırdığını söyler. Çift emniyete giderek Yasin adındaki şahıstan şikayetçi olurlar. Ancak, Tuncay Demirel iş için tekrar şehir dışına çıktıktan sonra Nazife Demirel şikayeti geri alır.

EŞİNİN YASAK AŞKI ARABAYLA ÇARPTI İDDİASI

Eşi Nazife Hanım'ın şikayetini geri aldığını öğrenen Tuncay Demirel, eşiyle tartıştıktan sonra 3 çocuğunu da alır şehir merkezine yola çıkar. 22 Ağustos Perşembe günü Harbiş pazarında ekmek satışı yapan Tuncay Demirel, eşinin de orada olduğunu öğrenince yine büyük bir tartışma yaşandı. Nazife Demirel'in yasak ilişki yaşadığı Yasin'in arabayla çarptığı iddia edilen Tuncay Demirel orada hayatını kaybetti.

HER GECE UYKU HAPI VERİP GECE KULÜBÜNE GİTMİŞ

Tuncay Demirel'in şüpheli ölümünden ailesi gelinleri Nazife Demirel'i sorumlu tutuyor. Gelinlerinin müstehcen görüntülerinin çıktığını söyleyen aile, oğullarının her gece uyku hapıyla uyutulduğunu ve gelinlerinin gece kulübüne gittiğin söyledi.

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YORUMLAR (15)

  • AGA:
    her pislik de kadin var e eli ar nedense hep erkekler suclu oluyor bir olay oldumu kadin hakki kadina uzanan elleri diye bagiran tipler nedense ayni sey erkekler icin oldumu orta da yok bakin nerde pislik nerde olay var ise nerde ise hepsin de kadin parmagi var kadin programlarin da olaylar da ayni niye hep erkekler suclu oluyor eger bir kadin sana vurur ise senin de kendini savunma hakkin var kisa ve øz
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  • MSDS:
    Anlamadığım bir şey emniyet işini yapmıyor''mu ki bu hanım efendi hafiyeliğe soyunuyor, kanunlarda bunun yeri var mı. . ? RTÜK hazretleri bu programlarla ilgili ne düşünüyor veya ne düşünmüyor . .
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  • PARANAUE PARANAUE PARANA:
    Milyonlarca kasten işsiz bırakılmış, rahatsız edici koşullarda çalışmaya zorlanmış işçilerin helal etmediği maaşlarıyla o hiç bir derde derman olmayan memurların evlilikleri caiz midir ? Kıldır beşi al maaşı imamların evlilikleri helal midir ? O maaşlar cidden gerçek işler yapan işçilerden esirgenirken o eşler gerçekten hiç bir katma değer üretmeyen bankamatik memurları ilişki yaşayabilsinler diye harcanmasaydı kim kimin eşi olacaktı. Allah''ın hesapları çok inceliklidir. Parası için eş olanlar.
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  • XXXXX:
    Önce şu ağzını topla bir kadın uygunsuz davranıyor diye bütün kadınlara mal edip hakaret edemezsin. Üslubunu takınıp saygılı olup kadın diyeceksin.
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  • AFYONLU:
    kardeşim boşuna kadınlar cinayete kurban gidiyor kadınlar şiddet görüyor demeyin bu kanunlar kadınlardan yana oldugu sürece dul kadınlara maaş verildiği sürece bu kanunlar değişmediği sürece böyle olaylar çok yaşanır
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  • TXX:
    su saydıkların kanunlar kadınlardan yana iken böyle bide kanunların kadınlardan yana olmadığını düşün neler olur kim bilir demi.
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