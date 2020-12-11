Gece kaçak kazı yaparken yakalandılar, 'kısıtlama ihlali'nden ceza yediler

SİVAS'ta, jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında, gece kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilere, 'sokak kısıtlamasını ihlal'den 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında, 58 BY 059 plakalı otomobildeki M.A. (38) ve Ö.Y.'ye (37) kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli tavırlar sergileyen 2 kişinin, yapılan kontrol sonrası arazide izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerince daha sonra araçta yapılan aramada; izinsiz kazı yapılmak üzere dedektör, manila, kazma, murç, kürek, çekiç, keser, balyoz, demir kazık, kulaklık, adaptör ve kalem pil ele geçirildi. M.A. ve Ö.Y.'ye sokağa çıkma kısıtlanmasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Şüpheliler, cumhuriyet savcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI