İsrail saldırılarını belgeleyen "Suçun Tanığı" fotoğraf sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail saldırılarını belgeleyen "Suçun Tanığı" fotoğraf sergisi açıldı

Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Haberler | Güncel

Gazze'deki hükümete bağlı Bilgilendirme Ofisi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarını belgelemek adına "2021 Suçun Tanığı" başlığıyla fotoğraf sergisi açtı.

Gazze'deki hükümete bağlı Bilgilendirme Ofisi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarını belgelemek adına "2021 Suçun Tanığı" başlığıyla fotoğraf sergisi açtı.

Gazze'deki Meçhul Asker Anıt Parkı'nda açılan sergide, İsrail saldırılarını ve Gazze Şeridi'ndeki yıkımı belgeleyen 23 fotoğrafçının yaklaşık 250 fotoğrafı sergileniyor.

Sergide, Gazze Şeridi'nde görev yapan AA foto muhabirleri Ali Cadallah ve Mustafa Hassona'nın da 20 fotoğrafı yer alıyor.

Bilgilendirme Ofisinin Müdürü Selame Maruf serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergiyle Filistin medyasının mesajının dünyaya ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gazze'yi ziyarete gelen tüm heyetler için sergiyi bir durak haline getireceklerini kaydeden Maruf, "Hakikati konuşturacağız, fotoğraf konuşacak ve İsrail saldırılarının neye yol açtığını anlatacak." dedi.

Maruf, İsrail'in saldırıyla "gerçek tanıkları" medya kuruluşlarını ve Gazze Şeridi'ni her yönüyle etkileyecek şekilde hedef aldığını sözlerine ekledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı
İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı
İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı
İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı
İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı
İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı
İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı
İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı
İsrail saldırılarını belgeleyen 'Suçun Tanığı' fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail saldırılarını belgeleyen "Suçun Tanığı" fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:48:57. #1.15#

title