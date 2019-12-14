: Polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenleniyor

14.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:55

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenleniyor.

Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Firariyi yakalamak için saklandığı eve giden polis, şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenliyor.

ANNESİNİ YARALADI

Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı.

Şüphelinin, binadan kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.

Kaynak: DHA

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