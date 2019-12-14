Polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenleniyor
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenleniyor. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenleniyor.
Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Firariyi yakalamak için saklandığı eve giden polis, şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenliyor.
ANNESİNİ YARALADI
Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı.
Şüphelinin, binadan kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.