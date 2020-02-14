: Boya ve tiner atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:24

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Küsged Sanayi Sitesi'nde boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale ediyor. Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışma yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

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