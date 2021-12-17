Gaziantep'te sahte içkiden ölümlere 1 tutuklama daha - Haberler
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Gaziantep'te sahte içkiden ölümlere 1 tutuklama daha

Gaziantep'te sahte içkiden ölümlere 1 tutuklama daha
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sahte içki nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, E.G.'nin ardından diğer şüpheli M.K. de tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sahte içki nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, E.G.'nin ardından diğer şüpheli M.K. de tutuklandı.

Nizip'te, sahte içki tükettikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan, metil alkol zehirlenmesi teşhisi koyulan 12 kişiden Erol Cengiz, Özgür Türkmen, Mustafa Pak ve Yunus Yurtseven hayatını kaybetti. Tedavi gören 1 kişi taburcu edilirken, hastanelerde bulunan 7 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. 4 kişinin ölümüyle ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, sahte içki üreterek sattığı belirlenen E.G.'nin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan M.K. de sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. M.K. de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Gaziantep'te sahte içkiden ölümlere 1 tutuklama daha

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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