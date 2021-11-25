Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü - Haberler
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Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel
Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

GAZİANTEP'te, ilkokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

GAZİANTEP'te, ilkokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kızılhisar Mahallesi'nde, 497 öğrencinin eğitim gördüğü, Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nda sabah erken saatlerde yangın çıktı. Okulun çatısından yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Öğrencilerin bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeni araştırılırken, okulda eğitime bugün için ara verildi.


Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Son Dakika Haberleri

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