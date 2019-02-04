Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Son dakika! Gaziantep'te, gözü dönmüş damat miras anlaşmazlığı nedeniyle cinnet getirerek iki ayrı mahallede eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Katliam gibi saldırıda 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'te, bir damat aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. İki ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
MİRAS ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN EŞİNİN AKRABALARINA ATEŞ AÇTI
İlk olay, öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin yakınlarına silahla ateş açtı.
2 AYRI SALDIRIDA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kurşunlara hedef olan 3 kişi ölürken, saldırgan Fıstıklı Mahallesi'ne gitti. Saldırgan burada da eşinin diğer akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Fıstıklı Mahallesi'ndeki saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Neye yaradıki şimdi dünya senin olsa boş Allahım kimseyi sasırtmasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık olmuş ama insanların miras hakkını da vermek gerekCevap Yaz Yayından Kaldır