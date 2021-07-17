Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
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Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu

Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır bayramı evde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, Kurban Bayramı hazırlıkları için Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarlarına akın etti. Kentin en işlek caddesi olan Gaziler Caddesi'nde bayram alışveriş yapan vatandaşlar, sıcak nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Vatandaşlar sıcağa rağmen alışverişlerine devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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