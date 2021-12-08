2 aylık bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Haberler
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2 aylık bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

AA - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.

Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Baba Y.G. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Sosyal medyada infial yaratan olayın detaylarını, anne Semra G. şöyle anlatmıştı: "Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok da bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım."

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
bekir yapici:istenilen degil verilen ceza önemli aslinda bir bebege bile siddet uygulayan bu tip psikopatlar gelecegin potansiyel katil adayidir tedavi edemiyorsaniz en aziindan toplumdan ayirmak gerekir. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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