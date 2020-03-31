Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti Gaziantep'te Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri (TDP), koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşları bilinçlendirmek için çalışma başlattı. Ekip, sokaktaki insanlara sosyal mesafenin önemini anlatırken, evden çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü kişileri ise evlerinde ziyaret edip zeka oyun seti hediye etti.

Gaziantep'te koronavirüs salgınına karşı alınan mücadele tedbirleri, Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde sokaktaki vatandaşlar görevliler tarafından neden sosyal mesafeye uymaları gerektiği konusunda bilinçlendirildi, sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşları ise evlerinde ziyaret edip zeka oyun seti hediye etti.

KURALLAR UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Alınan tedbirler kapsamında TDP ekipleri, ilk günden itibaren hem vatandaşların uyarılması hem de evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Ekipler, çocukların market ve semt pazarlarına girişini yasaklayan genelge kapsamında, market çalışanları, pazar esnafı ve aileleri de bilgilendirdi. Banka ATM'sinde sırada bekleyen vatandaşları ise sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler onlara kuralları uygulamalı olarak anlattı. TDP ekipleri, ayrıca yaşlıları ziyaret ederek taleplerini dinledi, evlerinde daha eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çeşitli zeka oyun seti hediye etti.

Kaynak: AA