GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı - Haberler
İslahiye, Güncel, Haber

GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı

İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, büyükbaş hayvan besicisi Songül ve Faruk Çavak çifti hayvanlatının rahatsız olduğunu söyleyerek çağırdığı veteriner hekimlerin günlerini kutlayıp çiçek verdi.

25.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:04
GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı

İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, büyükbaş hayvan besicisi Songül ve Faruk Çavak çifti hayvanlatının rahatsız olduğunu söyleyerek çağırdığı veteriner hekimlerin günlerini kutlayıp çiçek verdi.

İlçe merkezine 7 kilometre uzakılta Türkbahçe Mahallesi'nde 25 yıldır Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Songül ve Faruk Çavak çifti, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner hekimleri arayarak, hayvanlarının hasta olduğunu söyledi. İhbar üzerine gelen Veteriner hekimlere sürpriz yapan Çavak çiftçi hekimlerin gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Süprizle şaşkınlık yaşayan veteriner hekim Songül Özer, "Dünyada kendisini insan sağlığına adamış tüm meslektaşlarım adına yaşadığım bu sürpriz ile meslektaşlarımında Dünya Veteriner Hekimler Günlerini kutluyorum. Sığır ve veba aşısını başta olmak üzere bir çok aşıyı bulan veteriner hekimler şu an günümüzde olan koronavirüs aşı çalışmalarını yürütüyorlar. Onlara teşekkür ederken bizde virüs hastalığı ülkemizde görüldüğünden bu yana sahadayız. Diğer hastalıkların önüne geçmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Süpriz kutlamaya telefon bağlantısı ile katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise sürprizi hazırlayan çiftçilere teşekkür ederek, "Veteriner hekimlerimize hayvan sağlığı, gıda güverliği ve dolayısıyla insan sağlığına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günlerini kutluyorum" dedi.

GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haberler
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor Haberler
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi Haberler
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketi: 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Muazzez Abacı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 18:52:42. #1.14#
title