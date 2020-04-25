GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, büyükbaş hayvan besicisi Songül ve Faruk Çavak çifti hayvanlatının rahatsız olduğunu söyleyerek çağırdığı veteriner hekimlerin günlerini kutlayıp çiçek verdi.

İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, büyükbaş hayvan besicisi Songül ve Faruk Çavak çifti hayvanlatının rahatsız olduğunu söyleyerek çağırdığı veteriner hekimlerin günlerini kutlayıp çiçek verdi.

İlçe merkezine 7 kilometre uzakılta Türkbahçe Mahallesi'nde 25 yıldır Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Songül ve Faruk Çavak çifti, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner hekimleri arayarak, hayvanlarının hasta olduğunu söyledi. İhbar üzerine gelen Veteriner hekimlere sürpriz yapan Çavak çiftçi hekimlerin gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Süprizle şaşkınlık yaşayan veteriner hekim Songül Özer, "Dünyada kendisini insan sağlığına adamış tüm meslektaşlarım adına yaşadığım bu sürpriz ile meslektaşlarımında Dünya Veteriner Hekimler Günlerini kutluyorum. Sığır ve veba aşısını başta olmak üzere bir çok aşıyı bulan veteriner hekimler şu an günümüzde olan koronavirüs aşı çalışmalarını yürütüyorlar. Onlara teşekkür ederken bizde virüs hastalığı ülkemizde görüldüğünden bu yana sahadayız. Diğer hastalıkların önüne geçmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Süpriz kutlamaya telefon bağlantısı ile katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise sürprizi hazırlayan çiftçilere teşekkür ederek, "Veteriner hekimlerimize hayvan sağlığı, gıda güverliği ve dolayısıyla insan sağlığına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günlerini kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA