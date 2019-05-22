Ekrem İmamoğlu'nun Gazeteciyle Yaşadığı Tartışmanın Gizlice Kaydedildiği Ortaya Çıktı

HABERLER.COM ÖZEL-Murathan Aslan

Merhum gazeteci Telat Çabuk'un, 2014 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaşadığı kaçak yapı tartışmasını gizlice kaydettiği iddia edildi.

Telat Çabuk'un, 2014 yılında Haziran ayında bir programa giden Ekrem İmamoğlu'nun yanına giderek kaçak yapılarla ilgili sorular yöneltiyor. Çabuk'un "Kaçak yapılarla ilgili çok yoğun bir çalışmanız var" sözleri üzerine İmamoğlu, "Kaçak yapımız çok fazla yok bizim. Biz kaçak yapıların tedbirini alıyoruz" diyor.

"BİR AHLAKSIZIN ŞİKAYETİ VAR"

Kır bahçesinin ve Bey Kasrı Konakları'nın hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Onların ne zaman yapıldığını biliyorsun. Sadece bir ahlaksızın şikayeti var" diyor.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI'NDAN AÇIKLAMA

Videoya ilişkin Haberler.com'a açıklama yapan İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, "Videoda Başkanımız Beylikdüzü'nde kaçak yapı olmadığını ifade ediyor. Video, 2014 yılında kendisine hakaretler eden bir gazetecinin gizli çekimi" dedi.