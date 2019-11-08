Gazeteci Yazar Tayyar Türkeş: "Reis, Bülent Arınç'ı partiden ihraç et

08.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:26

Gazeteci yazar Tayyar Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Reis, Bülent Arınç'ı partiden ihraç et" dedi.



Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalara her kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor. Arınç'a tepki gösterenlerden biri de gazeteci Tayyar Türkeş.



Türkeş, "Çünkü o bize yakışmıyor. Biz onun söylemlerine katılmak zorunda değiliz. Biz sokakta böyle aşağılık bir durumla karşı karşıya kalmak zorunda değiliz. Götürsen Bülent Arınç'ı, evinin tapusunu alalım desen, evinin tapusunu size vermeye kalksa, hastaneden akli dengesi yerinde mi değil mi diye yaşı itibariyle rapor isterler. Adamın çıkıp FETÖ terör örgütü dosyalarına yön verecek şekilde açıklamalar yapıyor. Bu durum bizi rahatsız ediyor. İnşallah Tayyip Erdoğan sesimizi duyar, çünkü gönüllerimizin sesini duyması lazım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA