Gazeteci Masum Ekinci, TRT'nin kurumsal iletişim bölümüne atandı

30.10.2019 15:08

Yaklaşık iki yıldır Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Genel Müdürü İbrahim Eren'in danışmanlığını yürüten Masum Ekinci, TRT'nin tüm iletişimini yönetmesi için atandı. Medya Radar'ın haberine göre, Masum Ekinci, kurumsal iletişimin yanı sıra 32 yıldır kesintisiz yayın hayatını sürdüren TRT Vizyon dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini de üstlenecek.

BERNA KÜREKÇİ ŞENDİR YÖNETİYORDU

Masum Ekinci'nin atandığı iletişim görevini daha önce de Doğan TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü görevinden ayrılarak TRT'ye geçen Berna Kürekçi Şendir yürütüyordu.

Masum Ekinci

MASUM EKİNCİ KİMDİR?

Masum Ekinci, medya sektöründeki çalışma hayatına Günaydın Gazetesinde polis muhabiri olarak başladı. Çeşitli gazetelerde; Spor, Adliye ve Güvenlik alanlarında muhabirlik yaptı. Ardından Türkmenistan, Afganistan ve Rusya'da serbest gazetecilik yaptı.

CNN Türk Televizyonunu kuran ekipte yer alan Ekinci, uzun yıllar bu televizyonda çalıştı, ses getiren birçok habere imza attı. 2003 yılında ABD'nin Irak'a karşı açtığı savaşa ilişkin gelişmeleri 4 ay Irak'ta kalarak canlı yayınlarla Türkiye'ye duyurdu.

Ekinci, Irak'ın yanı sıra Çeçenistan, Afganistan, Somali ve Suriye gibi çatışma alanlarında 'Savaş Muhabiri' olarak görev aldı. Kerkük merkezli Türkmeneli Televizyonunu kuran, bu nedenle de 4 yıl Irak'ta kalan Masum Ekinci, zor şartlar altında Türkmeneli TV'de başarılı işlere imza attı. Televizyonun hem Irak hem Türkiye'de yüksek izlenme oranlarına sahip olmasını sağladı.

Irak'ın ardından Kanada'ya yerleşen Masum Ekinci, bu ülkede iletişim ve reklam sektörlerinde faaliyet gösterdi. Masum Ekinci, Türkiye'de radyo - televizyon alanında başladığı üniversite eğitim hayatını, Kanada'da hukuk alanında ikinci lisans alarak devam ettirdi. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı haberlerle çeşitli ödüller alan Ekinci, çeşitli TV programlarına da senaryo danışmanlığı yaptı.