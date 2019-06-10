"Gasp edildim" dedi dilenci çıktı
"Gasp edildim" diyerek polise başvuran 82 yaşındaki adam polisi harekete geçirdi. Yaşlı adamın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu ortaya çıktı.
Adana'da gasp edildiğini ileri sürerek polise başvuran şahsın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu belirlendi.
Merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 82 yaşındaki Aziz İ., 155 polis imdat hattını arayarak bankadan çektiği 3 bin 170 lirasının gasp edildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gasp ekipleri gönderildi.
Olay yerine gelen ekibi bankaya götüren şahıs paraya çektikten sonra yanına gelen 3-4 şahsın zorla parasını aldığını söyledi. Polis yaşlı adamın ellerinde de morarma olduğunu görünce gasp edilmiş olabileceğini düşündü.
Ancak polis yaptığı çalışmada yaşlı adamın parasını zabıta ekiplerinin aldığını tespit etti. Zabıta ekiplerinin yaşlı adamın dilencilik yaptığı gerekçesiyle bundan elde ettiği paralara el koyduğu ve tutanak tuttuğu ortaya çıktı.
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DİLencilik bir meslek sömürü dünyasındaki akıllı farecikler bunlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ah be dedem bir ayagin topraga girmis ve tek ayak cukurunu kazmaya baslamis sen hala götüremeyecegin seylerin pesindesin sizin gibilerin gözünü ancak toprak doyurur öte tarafta bol bol alisveris yaparsin ama görünen o. ki sen bayagi varyemezsin ordada para harcamazsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ayıpya verin adamın parasınıCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ayy şu aziz değimi verin şunun bin lirasını :DCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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