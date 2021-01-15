Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede
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Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede

15.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:17
Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği operasyonda, evinde gardırobun gizli bölmesinde yakalanan FETÖ şüphelisi Z.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği operasyonda, evinde gardırobun gizli bölmesinde yakalanan FETÖ şüphelisi Z.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, polis ekipleri örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır aranan Z.T. adlı kadının adresi belirlenerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Z.T., yatak odasında bulunan gardırobun içine yapılan gizli bölmede yakalandı.Gözaltına alınan Z.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede
Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede
Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede
Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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