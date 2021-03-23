Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi başladı!

StarLadder ve Publishme ortaklığında düzenlenen Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi, toplam 64 farklı grupta gerçekleştirilen ilk tur mücadeleleri ile başladı! Zirvedeki dört takım güçlerini uluslararası platformda sergileyecek! Heyecanla beklenen Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi kazananlarını büyük ödüller bekliyor.

Yüzlerce Brawl Stars tutkununun aynı çatı altında buluştuğu Gamestars Brawl Stars Ligi mücadeleleri başladı. 16 Mart tarihinde başlayan Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi müsabakaları toplam 64 farklı grupta oynanmaya devam edecek vekarşılaşmalar 7 Nisan tarihine kadar sürecek. Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi'nin kazananları 1.000 dolarlık para ödülünün sahibi olacak.

GAMESTARS BRAWL STARS ULUSLARARASI KAPSAMDA GERÇEKLEŞİYOR

Ulusal ligde zirveye ulaşantakımlardan dördü Türkiye'yi Gamestars Brawl Stars Uluslalararası Ligi'nde temsil etme fırsatı yakalayacak. Ukrayna, Kazakistan, Polonya, İngiltere, İsveç, Almanya ve Fransa'nın üçer takım göndereceği global lige Türkiye ve Rusya dört takım ile katılacak ve diğer dünya ülkeleri son üç wild card için yarışacak. Toplam 32 takımın kozlarını paylaşacağı uluslararası grup aşamasında kendi gruplarında başarılı olan ilk iki takım son 16 eleme turuna kalacak ve büyük ödül için kozlarını paylaşacak.

BRAWL STARS SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Uluslararası Gamestars Brawl Stars müsabakalarından haberdar olmak vetüm müsabakaları canlı takip edebilmek için resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz:

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