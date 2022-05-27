The Witcher 4'ün araştırma aşaması tamamlandı - Haberler

CD Projekt Red'in başkanı Adam Kicinski, 26 Mayıs'ta paylaştığı yatırımcı ilişkiler sunumunda The Witcher 4'e hitapta bulunarak, "Tarihimizi bu kadar şekillendiren evreni yeniden ziyaret etmek için çok istekliyiz" sözlerine yer verdi.

WITCHER 4'ÜN ARAŞTIRMA AŞAMASI TAMAMLANDI

Kicinski'nin yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda yeni Witcher destanındaki ilk oyunun araştırma aşamasını tamamladık, bu da bundan böyle daha fazla geliştirme harcamasının bilançomuzdan yararlanacağı anlamına geliyor" diye devam etti ve bir sonraki Witcher oyununun gelecek planlarından bahsetti.

Epic Games'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirilecek olan The Witcher 4'ün geliştirilme aşamasındaki verimliliğin dikkat çekmesine karşın Kicinski, The Witcher 4 üzerinde çalışan geliştirici ekibin Unreal Engine 5 aracılığıyla artan iş verimliliğini gördüğünü söyledi.