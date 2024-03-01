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PlayStation Plus'ın Mart 2024 oyunları açıklandı

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PlayStation, geçtiğimiz günlerdeki yaptığı duyuru ile PlayStation Plus aboneleri için Mart 2024 oyunlarını açıkladı. PlayStation Plus Mart 2024 oyunları arasında EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 ve Destiny 2: Witch Queen yer alıyor. Oyunlar 5 Mart'tan itibaren PlayStation kullanıcıları tarafından oynanabilecek.

Her ay PS4 ve PS5'teki PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak oyunlar veren Sony, Mart 2024'te kullanıcılarına 3920 TL değerinde dört adet PlayStation oyunu verecek.

PLAYSTATION PLUS MART 2024 OYUNLARI AÇIKLANDI

  • EA Sports F1 23 - 1.423,73 TL
  • Sifu -999 TL
  • Hello Neighbor 2 -999 TL
  • Destiny 2: Witch Queen (DLC) -499 TL

PlayStation Plus Mart 2024 oyunlarının tamamı 5 Mart Salı gününden 2 Nisan Salı gününe kadar PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium üyelerine sunulacak.

PlayStation Plus'ın Mart 2024 oyunları açıklandı

EA Sports F1 23 | PS4, PS5

2023 FIA Formula One World Championship'in resmi video oyunu EA SPORTS F1 23'te en geç fren yapan siz olun.

PlayStation Plus'ın Mart 2024 oyunları açıklandı

Sifu | PS4, PS5

Sifu, yetenek isteyen Kung Fu dövüş mekanikleri ve sinematik dövüş sanatları aksiyonuyla oyuncuyu intikam dolu bir maceraya sürükleyen gerçekçi bir üçüncü şahıs dövüş oyunudur.

PlayStation Plus'ın Mart 2024 oyunları açıklandı

Hello Neighbor 2 | PS4, PS5

Hello Neighbor 2, ürkütücü komşunuzun sırlarını karıştırdığınız bir gizlilik korku oyunudur. Ancak bu oyunun bir sürprizi var: Komşu tamamen oyuncuların hareketlerinden bir şeyler öğrenen bir Yapay Zekâ ile kontrol ediliyor! Komşu'yu zekanız ile alt edip neler sakladığını bulabilecek misiniz?

PlayStation Plus'ın Mart 2024 oyunları açıklandı

Destiny 2: Witch Queen | PS4, PS5

Savathûn'un Taht Dünyasına dalarak onun Işığı nasıl çaldığının gizemini açığa çıkar. Yeni silahları ve yeni Gönderli Kılıcı yapmanın sırlarını öğren ve ördüğü yalanlar ağında gerçekle yüzleş.

PlayStation Plus'ın Mart 2024 oyunları açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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