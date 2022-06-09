Minecraft'ın en iyi 1.19 harita seedleri - Haberler

Minecraft'ın en iyi 1.19 harita seedleri
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Minecraft'ın 1.19 sürümünün gelmesiyle beraber yeni bir dünyaya başlamadan önce oyuna güzel bir harita ile başlamak isteyen oyuncular için en iyi Minecraft 1.19 seedlerini sizler için listeledik.
Minecraft'ın yeni dünya macerasına atılmadan önce oyunun kendi yapay zekasına göre bir harita oluşturmasını isteyebilirsiniz, ancak ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Yeni dünya oluşturmadan önce özel harita seedleri girerek Minecraft'ta daha güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.
Oyunda karşılaşılan nadir biyomlar, yeni eklenen biyomler, köyler, tapınaklar vb. birçok yapıların veya haritanın benzersiz manzaralarını bulunduran 1.19 seedlerini sizler için listeledik. İşte Minecraft 1.19 seedleri:
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Antik Kent ve Mineshaft
Oyuna eklenen yeni biyom olan Antik Kent, yerin onlarca blok altında bulunmaktadır. Antik Kent ve Mineshaft'in bir arada olduğu bir haritada oynamak isterseniz oyunun başında çok fazla uğraşmadan sandıklarla kendinizi geliştirebilirsiniz.
- Seed: 4189766944005904899
- Koordinat: 189, -27, 179
Birleşik Bataklık
Minecraft'ın yeni biyomlarından mangrov bataklığı ile oyunun kendi bataklığının yan yana oluştuğu harita seedi sayesinde iki bataklık arasındaki farklı rahatça gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca, kurbağalarla da tanışma fırsatını yakalayabilirsiniz.
- Seed: 6705098208300174216
- Koordinat: -123, 64, 261
Mangrov Adası
Bataklık biyomu ile okyanusun ortasında hayatta kalmaya ne dersiniz? Zorlayıcı bir biyom ile Jungle ve Mangrove bataklık biyomunun etrafı sularla çevrili seedi ile farklı bir başlangıç deneyebilirsiniz.
- Seed: 7135175970849399448
Buz ve Kar
Donmuş bir su üzerinde karlarla kaplı harita üzerine yerleşmiş ladin köyü, Viking macerası isteyen oyunculara özel olarak tasarlandı. Adada hayatta kalmak için yapabileceğiniz tek şey donmuş suları kırarak olta ile balık tutmak olacak.
- Seed: 4990845434260701108
Pillager kampı ve Köy
10'un üzerinde evin bulunduğu köy ve hemen dibinde yer alan Pillager kampı ile bolca baskın yaşayabilirsiniz. Çimlerin üzerine kurulu köyün hemen dibinde ise karlı dağ biyomu bulunuyor.
- Seed: -8507896882397867596
- Koordinat: 440, 67, 248