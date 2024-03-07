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Minecraft'a yeni güncelleme ile 8 farklı kurt türü ekleniyor

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Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, 2011'den bu yana oyuna eklediği orijinal beyaz kurt dışında başka kurt eklememişti. Geçtiğimiz günlerde Minecraft'ın internet sitesinde yayınlanan gönderi ile oyuna sekiz yeni kurt türü ekleneceği bildirildi. Eklenecek kurtlar yalnızca Bedrock ve Java versiyonları için geçerli olacak.

Beta sürümlerinde test edilmek üzere oyuna eklenecek 8 adet farklı görünüşlerdeki kurtlar, Minecraft'ın Bedrock Edition ve Java Edition versiyonlarından oynanabilecek.

MINECRAFT'A YENİ KURTLAR GELİYOR

Yayınlanan Minecraft gönderisinde 10 yılı aşkın sürenin ardından oyundaki beyaz kurt dışında her biyomda farklı türünü bulabileceğiniz sekiz adet yeni kurt türü oyuna eklenecek. Ayrıca yeni kurt türlerinin dışında kurtların dayanıklılığını yükseltecek kurt zırhları da test edilebilecek.

Minecraft'a yeni güncelleme ile 8 farklı kurt türü ekleniyor

Minecraft'a, Rusty Wolf, Black Wolf, Striped Wolf, Snowy Wolf, Ashen Wolf, Woods Wolf, Spotted Wolf ve Chestnut Wolf olmak üzere 8 yeni kurt eklenecek. Bu kurtlar ise her biyomda farklı türleriyle bulunabilirken, bazı kurtlara rastlamak ise oldukça zor olacak.

Orijinal beyaz renkteki kurt ise tayga biyomunda dolaşırken adı da Pale Wolf olarak değişti. Minecraft'ın yeni kurtları, snapshot 24w10a sürümü ile eklenecek ve oynanabilecek.

Minecraft'a yeni güncelleme ile 8 farklı kurt türü ekleniyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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