Minecraft'a yeni güncelleme ile 8 farklı kurt türü ekleniyor

Beta sürümlerinde test edilmek üzere oyuna eklenecek 8 adet farklı görünüşlerdeki kurtlar, Minecraft'ın Bedrock Edition ve Java Edition versiyonlarından oynanabilecek.

MINECRAFT'A YENİ KURTLAR GELİYOR

Yayınlanan Minecraft gönderisinde 10 yılı aşkın sürenin ardından oyundaki beyaz kurt dışında her biyomda farklı türünü bulabileceğiniz sekiz adet yeni kurt türü oyuna eklenecek. Ayrıca yeni kurt türlerinin dışında kurtların dayanıklılığını yükseltecek kurt zırhları da test edilebilecek.

Minecraft'a, Rusty Wolf, Black Wolf, Striped Wolf, Snowy Wolf, Ashen Wolf, Woods Wolf, Spotted Wolf ve Chestnut Wolf olmak üzere 8 yeni kurt eklenecek. Bu kurtlar ise her biyomda farklı türleriyle bulunabilirken, bazı kurtlara rastlamak ise oldukça zor olacak.

Orijinal beyaz renkteki kurt ise tayga biyomunda dolaşırken adı da Pale Wolf olarak değişti. Minecraft'ın yeni kurtları, snapshot 24w10a sürümü ile eklenecek ve oynanabilecek.