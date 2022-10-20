Minecraft 1.20 yenilikleri neler?

Minecraft Live, geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve etkinlik sırasında duyurulan 1.20 özellikleri denenmeye hazır hale geldi. Deve, bambu set, yontulmuş kitaplık, asılı tabela ve daha fazlası, Minecraft 1.20'de oyuncularla buluşacak. Peki, Minecraft 1.20 yenilikleri neler? Detayları haberimizde…