Minecraft 1.20 yenilikleri neler?
Gamegar Haberleri
Minecraft Live, geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve etkinlik sırasında duyurulan 1.20 özellikleri denenmeye hazır hale geldi. Deve, bambu set, yontulmuş kitaplık, asılı tabela ve daha fazlası, Minecraft 1.20'de oyuncularla buluşacak. Peki, Minecraft 1.20 yenilikleri neler? Detayları haberimizde…
Minecraft'ın merakla beklenen son sürümü ise 1.20'de oyuna eklenecek yenilikler geçtiğimiz günlerde Minecraft Live etkinliği ile açıklandı. Eklenen yeni özellikler ise snapshotlara geldi. Peki, Minecraft 1.20 yenilikleri neler? İşte detaylar…
- Bambu ahşap çeşitleri
- Deve
- Yontulmuş Kitaplık
- Asılı tabela
- Yeni karakterler
- Bambu Ahşap türleri için yeni taban blokları eklendi
- Bambu Ahşap türleri için tarifler eklendi
- Bambu Döşeme blok çeşitleri eklendi
- Bambu Sal ve Göğüslü Sal eklendi
- Bambu Plakalar
- Bambu Kapı
- Bambu Kapı
- Bambu işareti
- Bambu Merdivenler
- Bambu Döşeme
- Bambu Çit
- Bambu Çit Kapısı
- Bambu Düğme
- Bambu Baskı Plakası
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- Deve base mob işlevselliği eklendi
- Deveye iki koltuklu sürücü işlevi eklendi
- Deveye Dashing yeteneği ekleyin
- Develer rastgele kısa bir süre otururlar
- Develer çöl köylerinde yumurtlayabilir
- Deve uzun boylu bir hayvandır ve binici, yakın dövüş çetelerinin onlara ulaşamayacağı kadar havada yeterince yüksektir.
- Kitaplığın yeni, yontulmuş bir varyasyonu
- 6 Plaka ve 3 Ahşap Plaka ile Üretilmiştir
- Kitapları, Kitap ve Yorganları ve Büyülü Kitapları saklayabilir
- 6 Kitap Tutar
- Dünyanızın hikayelerini ve hikayelerini güvende tutar
- Karşılaştırıcılar yerleştirilen/kaldırılan son kitabı algılayabilir
- Ürkütücü kütüphanenizdeki sırları gizlemek için mükemmel
- Bir bloğun altına ve yanına yerleştirilebilen Asılı İşaretler eklendi
- Tüm ahşap türlerinin ve tariflerin Asılı İşareti eklendi
- Asılı Tabelalar, merkez destekli dar blokların altına yerleştirilebilir
- Asılı İşaretler, tabelaya metin yazarken kendi özel kullanıcı arayüzüne sahiptir