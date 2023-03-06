Minecraft 1.20 güncellemesinin adı belli oldu: Trails and Tales

Minecraft'ın internet sitesinde yayınlanan yeni duyuruda merakla piyasaya sürülmesi beklenen 1.20 güncellemesinin adı belli oldu. Minecraft Monthly videosu ile bildirilen Minecraft 1.20 güncellemesinin adı "Trails & Tales" oldu.

MINECRAFT 1.20 GÜNCELLEMESİNİN ADI BELLİ OLDU

Minecraft'ın YouTube hesabında yayınlanan Minecraft Monthly programında Trails and Tales Güncellemesi, bu yılın ilerleyen zamanlarında Minecraft'a ekleneceği bildirildi. Oyun Direktörü Agnes Larsson, bu güncellemenin Minecraft'ı her zamankinden daha fazla Minecraft yapacağını, kendini ifade etme, yaratıcılık ve içsel motivasyona odaklanacağını açıkladı.

Caves & Cliffs ve Update Aquatic gibi önceki güncellemeler bir temadan sonra adlandırıldı ve Trails & Tales de farklı değil. "İsim, Minecraft'ın bizi götürdüğü yolculuğu ve her birimizin geri getirdiği benzersiz hikayeleri temsil ediyor. Bazen, bu yolculuk gerçektir, en iyi arkadaşınızla bir deve üzerinde ufka doğru sürmek gibi. Diğer zamanlarda, düşman çetelerden nasıl kaçacağınızı öğrenmek veya akıllı bir madencilik sistemi kurmak gibi daha metaforiktir. Yolculuğun sonunda, Minecraft oynamayı nasıl seçtiyseniz, onunla birlikte gelen kendi hikayeniz olacak. Onları duymayı seviyoruz ve Trails & Tales'in sizi dünyayla paylaşabileceğiniz daha fazla Minecraft hikayesi anlatmaya teşvik edeceğini umuyoruz!"