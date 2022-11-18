Giants Software'in geliştirip yayıncılığını yaptığı çiftçilik simülatörü Farming Simulator 23'ün ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyunun hayranları tarafından "FS 23 ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırılan Farming Simulator 23 ne zaman çıkacak? FS 23 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Kendi çiftliğinizde hasat yaparak, hayvan yetiştirerek her mevsime özgü, farklı zorlukların üstlesinden gelebileceğiniz çiftçilik simülatörü Farming Simulator 23'ün ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Peki, FS 23 ne zaman çıkacak? Farming Simulator 23 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

FARMING SIMULATOR 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekip Giants Software, Farming Simulator 23'ün ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

Modern bir çiftçi olmaya ne dersin? Tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri sırasında, her mevsim ama özellikle de kış geldiğinde, üstesinden gelmen gereken pek çok zorlukla yüzleşeceksin. Yaratıcılığını kullanarak çiftliğini inşa et ve ürün zincirleriyle çiftçilik operasyonlarını geliştirerek bir tarım imparatorluğu kur! İstersen çiftliğini arkadaşlarınla birlikte işletebilir ve çok oyunculu modla oyunun keyfini farklı platformlarda çıkarabilirsin.