Fortnite'a Chapter 4 ile Witcher ve Doom kaplamaları geliyor

Sevilen battle royale oyunu Fortnite'a yeni Battle Pass ile beraber farklı evrenlerden birçok yeni karakter gelecek. Battle Pass'te seviye atladıkça diğer birçok karakterin yanı sıra Doom Slayer kostümü açılacak. Daha sonraki sezonda ise kiralık canavar avcısı Geralt of Rivia'nın kostümü de açılacak.

FORTNITE CHAPTER 4

Fortnite'ın yeni yayınlanan Chapter 4 ile Unreal Engine 5.1'in en yeni ve en yenilikçi özelliklerinden yararlanacak. Fortnite'ta Chapter 3'ün finalindeki olaylardan sonra yeni bir ada oluştu ve Fortnite'ın artık yeni bir haritası var.

FORTNITE DOOM SLAYER NASIL ALINIR?

Fortnite Chapter 4 ile oyuna Doom Slayer kostümü ekleniyor. Doom Slayer karakterine sahip olmak için Fortnite Battle Pass'i satın alıp görevleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

FORTNITE GERALT OF RIVIA NASIL ALINIR?

Fortnite'ta Geralt of Rivia kostümüne sahip olmak için yapmanız gereken tek şey battle pass satın almak ve görevleri yerine getirmek olacaktır. Ancak, Geralt of Rivia kostümü sezonun ilerleyen vakitlerinde dahil olacak.

Epic ayrıca, Bölüm 4 ile Fortnite'ın Unreal Engine 5.1'e geçtiğini söylüyor; bu, yüksek kaliteli ışın izleme ve daha gerçekçi aydınlatma da dahil olmak üzere bir dizi üst düzey görsel özelliğin artık PC'deki ve PS5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil konsollardaki oyuncular için mevcut olacak