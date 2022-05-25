Farming Simulator 2022'de 100 bin euroluk turnuva düzenleniyor - Haberler

Her maç, simetrik tarım arazilerinde 15 dakikalık, üçe üç hasat yarışıdır. Amaç, buğday toplamak, balyalara basmak ve bunları ahıra teslim etmek ve hasat edilen tahılı aktarmaktır. Her balya puan alır ve tahıl teslimatları puan çarpanlarıdır. Peki, Farming Simulator 22'de turnuva sistemi nasıl işliyor? İşte detaylar...

Savaş, maç başlamadan önce, 'Seç ve Yasakla' aşamasıyla başlar. Burada, takım kaptanları maç sırasında kullanılabilecek ve kullanılamayacak araçları seçer. Seçilecek takım ve oyuncu avantajları vardır (bir takım balya hasat kemerini hızlandırmaya karar verebilir; bir oyuncu saman alımını artırabilir) ve bunun için yaygara koparacak araçlar hasat ve balyalamaya yardımcı olacaktır. Bu yapıldıktan sonra, çiftçilik zamanı!

FARMING SIMULATOR KARŞILAŞMALARI NASIL OLUYOR?

Her karşılaşma 15 dakikalık, üçe üç takımların simetrik bir tarlada hasat yarışından oluşuyor. Amaç buğdayı hasat etmek, balyaları presleyip ahıra teslim etmek ve hasat edilen tahılı nakletmektir. Her balya puan kazandırır, tahıl teslimatları da skor çarpanlarıdır.

Oyun öncesi

Müsabaka, karşılaşma başlamadan önceki "Seç ve Yasakla" aşamasıyla başlar. Bu aşamada takım kaptanları karşılaşma sırasında kullanılacak ve kullanılamayacak araçları belirler. Takım ve oyuncu avantajları seçilir (bir takım balya hasat bandını hızlandırmaya karar verebilir; bir oyuncu saman alımını artırabilir) ve bunun için hasat ve balyalamaya yardımcı olacak araçlar belirlenir. Bunları hallettikten sonra artık çiftçilik yapma vakti!

Başlangıç

Her iki takım da coşkuyla harekete geçince (bazıları araçlarla ön bile kaldırır) çiftçiliğin nasıl rekabetçi bir hâl aldığını göreceksin. Ekipman haritanın rastgele bölgelerine bırakılır ve her oyuncu ekinlere girmek için hızlıca ona bağlanmak zorundadır.

Biçerdöverler, buğdayı ve tahılı başlıklarında toplayarak yolu açar. Garip bir şekilde zariftirler, uzun çizgiler halinde altın mahsul alanlarını biçerler. Onları takip eden saman balya makineleri, puan almak kesilen mahsulden balyaları presleyip onları ahıra teslim edecek. Ek olarak toplanan tahıl, bir çarpan görevi görerek takımın puanını artırırken rakibin çarpanını azaltır.

Harita, iki buğday tarlası ve bir dizi hareketli köprüden oluşur. Haritada her iki takımın da puan alması için bir ahır bulunur, zemin seviyesinde ve birinci katta teslim edilecek alanlar bulunur. Alt kata teslimat yapmak 10 puan verir ve üst kata yapılacak teslimatların puanı takımın çarpanına göre değişir. Üst kattaki indirme alanında çıkan bir asansör olmasına rağmen, balya makinesini çok iyi kullanan ve üç sayılık atış yapan bir basketbol oyuncusu gibi balyaları üst kattaki indirme alanına yollayacak kadar iyi oyuncular var. Aşağıdaki geçen sezonun öne çıkan anlarının videosundan da görebilirsin.

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