Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri! Farming Simulator 19 kaç GB?
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Simülasyon oyunlarının en başta gelen serilerinden biri olan Farming Simulator 19'un sistem gereksinimleri merak ediliyor. Milyonlarca satan Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri neler? Farming Simulator 19 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Simülatör oyunları arasında listenin ilk sıralarında yer alan seri Farming Simulator 2019, şehir hayatından uzaklaşıp kendi çiftliğinizi oluşturup ekinlerinizi hasat edip traktörler satın alabileceğiniz bir tek veya çok oyunculu simülasyon oyunudur. Peki, Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri neler? Farming Simulator 19 kaç GB? İşte detaylar…
İkinci nesil i3 işlemci ile ve GTX 650 veya HD 7770 ekran kartı ve 4GB RAM ile minimum ayarlarda oynayabileceğiniz Farming Simulator 19 için 20 GB boş alan gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-2100T veya AMD FX-4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 650, AMD Radeon HD 7770 veya daha iyisi
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Farming Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.