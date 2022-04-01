Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri! Farming Simulator 19 kaç GB?

Simülatör oyunları arasında listenin ilk sıralarında yer alan seri Farming Simulator 2019, şehir hayatından uzaklaşıp kendi çiftliğinizi oluşturup ekinlerinizi hasat edip traktörler satın alabileceğiniz bir tek veya çok oyunculu simülasyon oyunudur. Peki, Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri neler? Farming Simulator 19 kaç GB? İşte detaylar…

FARMING SIMULATOR 19 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İkinci nesil i3 işlemci ile ve GTX 650 veya HD 7770 ekran kartı ve 4GB RAM ile minimum ayarlarda oynayabileceğiniz Farming Simulator 19 için 20 GB boş alan gerekmektedir.

Farming Simulator 19 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-2100T veya AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 650, AMD Radeon HD 7770 veya daha iyisi

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Farming Simulator 19 Kaç GB?

Farming Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.