En iyi Minecraft 1.18 harita seedleri! 1.18 Minecraft seedleri

Yeni dünyanızı oluşturacağınız Minecraft seedleri, keşfedilecek önceden ayarlanmış bir ortam oluşturmak için oyuna girilir. Oyunda karşılaşılan nadir biyomlar, köyler, tapınaklar vb. birçok yapıların veya haritanın benzersiz manzaralarını bulunduran 1.18 seedlerini sizler için derledik.

Minecraft, 1.18 sürümünde dünya nesilini tamamen sarstı. Güncelleme hala yeni, ancak en yeni sürümde keşfedebileceğiniz en güzel Minecraft seedlerinden bazılarını sizler için derledik. İşte şimdiye kadarki favorilerimiz.

Tenha Orman Koyları

Seed: 2825049098349321056

Bu orman koyu tohumu, 1.18'in yeni dünya neslindeki güzelliği gerçekten gösteriyor. Dağlık bir orman, kayalık uçurum yüzleri ile bu sıcak okyanusu çevrelemektedir. Bu taş kayalıkların altında keşfedilecek büyük mağaralar, taşlı kıyılarda yıkık bir alt geçit ve keşfedilecek bambu ormanları da bulunmaktadır.

Geniş Çorak Topraklar Biyomu

Seed: -8226612225474760216

Bu Minecraft 1.18 tohumlarının yeni dünya gen yeteneklerini esneten başka bir muhteşem tohumdur. Bu çok büyük Bandlands biyom, büyük kil dağlarından dar kil başaklarına ve pancardaki küçük krater göllerine kadar her şeyi kapsar. Batı kıyısında, harap olmuş bir Nether portalının yanında bir çöl köyü bulabilirsiniz.

Dağ Vadisi Köyleri

Seed: 460628901

Benim aralarında en beğendim seedlerden bir tanesidir. Bu tohum gerçekten sürüm 1.18'de mümkün olan büyük yeni dağları gösteriyor. Merkezdeki iki köyden birinin hemen yanındaki bu karlı zirvelerin merkezindeki vadide spawnlanacaksınız. Hiç bu kadar güzel bir vadiyi terk etmeye zahmet edecek misiniz, yoksa onu kendi genişleyen merkez köyünüze mi dönüştüreceksiniz?

Hayatta Kalma Adası

Seed: 2622795609673772012

Uzaktan hayatta kalma ada seedlerinin aşığıysanız, bu 1.18 için denemek için harika bir tanedir. Bu donmuş okyanusun merkezinde gerçekten yalnızsın ve etrafınızda yüzlerce blok görmek için sadece buzdağları var. Küçük bir tayga ormanı hayatta kalmak için sizindir.

İkiz Köyler

Seed: 5725851600822493716

Köyleri seviyorsanız, bu mükemmel bir 1.18 başlangıç seedidir. İki Plains köyü, dünyanızın spawnlanma noktasının yakınında birbirine çok yakın bir yerde ortaya çıktı. Belki de ikisi arasında kendi ana üssünüzü kurmak veya ikisini birbirine bağlayan bir yol tasarlamak için yaratıcı moda girmek istersiniz. Her halükarda, bu Minecraft mahallesinde güzel bir gün.

Ada Kulesi Köylü

Seed: -6537256334104833826

Minecraft Köyleri 1.18'de biraz kriz yaşıyor ve bu harika bir örnek. Spawn noktanızın batısındaki okyanusta, etrafına bir köy sarılmış bu tamamen vahşi kule adası var. Ada tabanının her tarafında, merkezi boyunca ve tepesinde evler vardır. Çok havalı bir yapıya heykel yapmak için harika bir aday.

Karlı Dağlar Arasında İki Köy

Seed: 7583610616009964263

Karlı Dağlar Arasında İki Köy V2

Seed: 181884

Karlı Dağlar Arasında İki Köy V3

Seed: 3042893

KIYI KASABALARI

Seed: -7783854906403730143

MOOSHROOM CENNETİ

Seed: 859337968100847433

GÜZEL YEMYEŞİL MAĞARA

Seed: -1898624505743265221

Koordinatları: X= 2890 Y= 47 Z=2200

DAĞLARIN ARASINDAKİ VADİ

Seed: 7229962402130211473

KARLI DAĞLAR VE OVA

Doğrudan bu konumda doğmayacak olsanız da, oraya gitmek için harcadığınız zamana değer! Bu seed, büyük bir mesafe boyunca uzanan devasa karlı dağlar arasında yer alan büyük bir vadiye sahiptir. Yol boyunca keşfetmek için büyük bir mağara ile karşılaşacaksınız. Bu, manzaralı bir vadi arayanlar için güzel bir seed.

Seed: 3820

Spawn: 181 77 -261

Koordinat: 1472 87 -1256

ADADA KARLI DAĞLAR

Bu seedde, yamaçlardan aşağı akan güzel şelalelerin olduğu devasa karla kaplı bir dağın olduğu büyük bir adada doğarsınız. Keşfetmek için çok uzak olmayan bir okyanus anıtı bulacaksınız. Görevi sizin için çok zor hale getirmek istemiyorsanız, bu iyi bir hayatta kalma adası olabilir. Üretilen yapıların çoğu oldukça uzaktadır, bu yüzden sadece inşa etmek için güzel bir yer arıyorsanız bu seed seçin.

Seed: 1248939201

Spawn: -19 91 -61

Okyanus Anıtı: -928 61 -354

KARLI DAĞLAR İÇİNDE OVA

Minecraft 1.18, dairesel dağ sıralarına sahip bu seedin epeyce bir kısmını getirmiş olsa da, bu en iyisi olabilir. Muazzamdır ve merkezinde biraz orman olan harika bir göle sahiptir. Ayrıca yakındaki bazı mağaralara da göz atabilirsiniz. Dağ silsilesinin dışına çıkmak istiyorsanız, keşfedilecek bir sürü köy ve bir orman biyomu bulacaksınız.

Seed: 8624896

Spawn: -35 87 23

Jungle Biyomu: 17 85 -120

Dere yanında köy: -379 103 -123

Köy #2: -660 117 49

Köy #3: -574 62 283

Pillager Outpost: -496 89 -408