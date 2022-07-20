Doom geliştiricisi yeni bir FPS oyunu üzerinde çalışıyor

John Romero'nun 19 Temmuz'da Twitter'dan yayınladığı duyuru ile yeni bir FPS oyunu üzerinde çalıştığını ve yeni oyun için beraber çalışacak yeni ekip arkadaşları aradığını belirtti.

DOOM GELİŞTİRİCİSİNDEN YENİ FPS OYUNU GELİYOR

Ekip için şu anda işe alım aşamasında olan John Romero, oyunun gelişimin en erken aşamalarında olması muhtemeldir, ancak Romero'nun tweet'i stüdyonun genişlediğini söylüyor. Stüdyonun internet sitesi oyunun Unreal Engine 5'in "en son teknolojisi" ile yapılacağı duyuruluyor.

Romero, orijinal Doom ve Quake oyunları üzerindeki çalışmalarıyla tanınırken, Romero Games biraz daha geniş bir görev alanına sahip. En son oyunu, 2020'de gelen Mafya strateji oyunu Empire of Sin'di, Romero'nun kendisi de 2019'da piyasaya sürülen önemli bir Doom modu olan Sigil üzerinde çalışıyor. Oyunun takibi ilk olarak 2021'de bahsedildi, ancak bu proje yeni IP ile ilgili gibi görünmüyor.