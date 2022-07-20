Doom geliştiricisi yeni bir FPS oyunu üzerinde çalışıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doom geliştiricisi yeni bir FPS oyunu üzerinde çalışıyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Doom geliştiricisi yeni bir FPS oyunu üzerinde çalışıyor

Bethesda'nın popüler FPS Shooter oyunu Doom'un geliştirici ismi John Romero, Twitter'dan yeni bir FPS oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu.

John Romero'nun 19 Temmuz'da Twitter'dan yayınladığı duyuru ile yeni bir FPS oyunu üzerinde çalıştığını ve yeni oyun için beraber çalışacak yeni ekip arkadaşları aradığını belirtti.

DOOM GELİŞTİRİCİSİNDEN YENİ FPS OYUNU GELİYOR

Ekip için şu anda işe alım aşamasında olan John Romero, oyunun gelişimin en erken aşamalarında olması muhtemeldir, ancak Romero'nun tweet'i stüdyonun genişlediğini söylüyor. Stüdyonun internet sitesi oyunun Unreal Engine 5'in "en son teknolojisi" ile yapılacağı duyuruluyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Romero, orijinal Doom ve Quake oyunları üzerindeki çalışmalarıyla tanınırken, Romero Games biraz daha geniş bir görev alanına sahip. En son oyunu, 2020'de gelen Mafya strateji oyunu Empire of Sin'di, Romero'nun kendisi de 2019'da piyasaya sürülen önemli bir Doom modu olan Sigil üzerinde çalışıyor. Oyunun takibi ilk olarak 2021'de bahsedildi, ancak bu proje yeni IP ile ilgili gibi görünmüyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Bethesda Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title