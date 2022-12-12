Brawl Stars bakım molası ne kadar sürer 2022? Brawl Stars ne zaman açılacak?

Supercell tarafından ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen gerçek zamanlı strateji oyunu Brawl Stars'ın bakım molasına girmesinin ardından popüler oyunun kullanıcıları bakım molasının ne kadar süreceğini araştırıyor. Peki, Brawl Stars bakım molası ne kadar sürer? Brawl Stars ne zaman açılacak? Detayları haberimizde…

Çevrimiçi çok oyunculu savaş arena oyunu Brawl Stars'ın bakım molasına girmesiyle beraber oyuncular bakım molasının ne zaman biteceğini ve ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki Brawl Stars bakım molası ne kadar sürer? Brawl Stars ne zaman açılacak? İşte detaylar…

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE KADAR SÜRER 2022?

Brawl Stars ekibinden molanın ne zaman biteceğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Brawl Stars bakım molası çoğunlukla birkaç saat sürmektedir. Brawl Stars oyuncuları, birer saat arayla oyuna girmeyi deneyerek molanın bitip bitmediğini öğrenebilir.