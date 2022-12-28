Bir Reddit kullanıcısı Minecraft'ta terkedilmiş şehir inşa etti

Reddit'in Minecraft topluluğunda paylaşılan bir gönderide Viator adlı kullanıcı terkedilmiş bir şehir inşa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 5 günde 36 binden fazla beğeni alan paylaşım, Minecraft oyuncularının ilgisini çekti.

Doğanın tekrardan betonları ele geçirdiği bir şehir inşa eden Viator adlı Reddit kullanıcısı, iki yıl öncesinde de Maze Runner'daki kıyamet şehrini yapmaya çalıştığını ve bir kıyamet sonrası terk edilmiş şehir daha inşa ettiği anlaşıldı.

MINECRAFT'TA TERK EDİLMİŞ ŞEHİR İNŞA ETTİ

Viator adlı Reddit kullanıcısının Minecraft topluluğunda paylaştığı terk edilmiş şehir videosu, 5 gün içerisinde 36 binden fazla beğeni aldı. Minecraft oyuncularının deneyimleyebilmesi için de terk edilmiş şehrin indirme bağlantısını site kullanıcıları ile paylaştı.