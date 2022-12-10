Ünlü aktör Al Pacino The Game Awards töreninde ödül sunuculuğu yaptı. Dünyaca ünlü yıldız En İyi Performans Ödülü'nü takdim etti.

Ünlü aktör Al Pacino The Game Awards töreninde ödül sunuculuğu yaptı. Dünyaca ünlü yıldız En İyi Performans Ödülü'nü takdim etti.

Yapımcılığını ve yaratıcılığını Kanadalı bir video oyunu gazetecisi olan Geoff Keighley'in üstlendiği The Game Awards, 8 Aralık Perşembe günü Los Angeles'taki Microsoft Theater'da düzenlendi. Ödül töreni, 9 Aralık 2022 Perşembe günü izleyicilerle buluştu. Törenin en ilginç noktalarından biri ise Al Pacino'nun En İyi Performans ödülünü takdim etmesi oldu.

Düzenlenen ödül töreninde oyunculuk tarihinin büyük isimlerinden olan ünlü aktör Al Pacino da görev aldı.

God of War: Ragnarök'deki baş karakterlerden biri olan Kratos'u seslendiren Christopher Judge ise en iyi performans ödülünü, ünlü aktör Al Pacino'nun takdimiyle aldı. Yıldız Geçidi serisinden de tanıdığımız Christopher Judge ise ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu ve The Game Awards'a teşekkür ettiğini belirtti. Al Pacino'nun mimik ve jestleri ise salonu güldürmeyi başardı.

Birçok dalda ödüllendirilen oyunlar, %90 jüri ve %10 halk oylaması ile seçildi. Yılın en iyi oyunu ödülünü alan oyun ise düzenlenen törende toplamda dört dalda ödül alan ve FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring oldu.

Elden Ring The Game Awards'da Yılın Oyunu Ödülünü Aldı

Toplam 24 farklı alanda ödül verilen etkinlikte yılın oyunu ödülünü alması beklenilen God of War: Ragnarök, ödülünü alamamasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Santa Monica imzalı yapım aday gösterildiği on daldan yedi tanesinde ödülü almaya hak kazandı.

Ödül töreninde çok fazla video oyunu oynamadığını fakat çocuklarını oyun oynarken izlediğini belirten Al Pacino ise yüzleri güldürdü. Oynadığı filmlerden de bildiğimiz üzere seyir zevkini artıran Al Pacino, hiç şüphesiz The Game Awards'a da renk kattı. Bazı oyuncular ise Al Pacino'nun bu törende olmaması gerektiğini ve daha çok oyun platformları ile ilgilenen kişilerin bu sahneye çıkması gerektiğini dile getirdi.